Yüksekova'da bayram öncesi denetimler arttı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekipleri Ramazan Bayramı arifesinde denetimlerini aralıksız sürdürdü, durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların izin belgelerini tek tek kontrol etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi, Yüksekova ilçesinde de polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bayram öncesi yoğunluğun artması nedeniyle ilçe girişindeki kontrol noktasnıda durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların izin belgeleri kontrol etti. Polis ekipleri ayrıca, araçlarıyla sokak sokak dolaşıp, devriye yaparak halkı evde kalmaları yönünde anonslar yaparak uyardı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-05-12 12:20:26
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