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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık'tan Ramazan Bayramı Mesajı

İHA

Vali Akbıyık'tan Ramazan Bayramı Mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Vali Akbıyık, İçinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini barındıran, rahmet, mağfiret, bolluk, bereket, birlik ve beraberliğin, paylaşmak ve kardeşlik duygularının doyasıya yaşandığı bir Ramazanı Şerif’i daha geride bırakarak Ramazan Bayramına ulaşmanın sevinci ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz dedi.
Akbıyık mesajının devamında; Bayramlar, çocukların sevindirildiği, büyüklerin hürmet ve saygıyla ziyaret edildiği, ellerinin öpüldüğü, kardeşliğin pekiştirildiği, kimsenin yalnız bırakılmadığı sosyal dayanışmanın tam manasıyla hayat bulduğu müstesna günlerdir.
Bayramlar sevdiklerimize kavuşmanın heyecanı içinde yolları aşmanın, millet olma duygusu içinde bayrak, vatan ve bağımsızlığımızın kadrini, kıymetini anlamanın en güzel tezahürüdür.
Covid19 salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her ne kadar yüz yüze görüşemesek de sosyal medyanın bize sunduğu iletişim kanalları ile onların yanında olduğumuzu; sevinç ve kederlerini, varsa sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bu zor günleri, Devletimiz ve Milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum.
Bu nedenle Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlaması süresince, evlerimizde kalarak ülkemizin virüse karşı verdiği mücadeleye zarar verebilecek tutum ve davranışlardan kaçınmamız gerekmektedir. Bayram sevincimizi üzüntüye dönüştürmemek için; huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram dönemi geçirilmesi amacıyla bayram tatili süresince pandemi kurallarına uyulmalı, trafik, güvenlik, belediye hizmetleri, sosyal yardımlar gibi konularda alınan tedbirlere riayet edilmelidir.
Bu duygu ve düşüncelerle; eş, dost, akraba ve sevdikleriniz ile hep beraber daha nice Ramazan’lara kavuşmak dileğiyle, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve tüm Hakkarili hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa mutluluk, huzur, sağlık, esenlik ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum" dedi.

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