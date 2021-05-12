Bakan Süleyman Soylu Yüksekova'da

Kars'ta 400 kişilik ekip bayram ziyaretlerini engellemek için sıkı denetim yapacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram öncesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova ilçesi Güllüve köyünde bulunan Polis Özel Harekat Merkezini ziyaret ederek özel harekat polislerini ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Soylu daha sonra iftar için şehit evine gitti. Bakan Soylu, iftar sonrası üs bölgesine geçecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.