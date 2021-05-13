Bakan Soylu, bayram namazını Yüksekova'da üs bölgesinde kıldı



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı namazını Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 480 rakımlı Düz Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan kahraman askerlerle kıldı.

Dün geceyi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçiren Bakan Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip ile İkiyaka Dağları'ndaki Düz Tepe Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.

Soylu ve beraberindekiler, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak askerlerle bayram namazı kıldıktan sonra bayramlarını kıldı. Bakan Soylu'nun üs bölgesindeki bayramlaşma ile ilgili fotoğrafları İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafların altına ise "Bayram Namazımızı, Hakkari Yüksekova Düz Tepe Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızla birlikte kıldık, bayramlaştık. Allah kabul etsin, Ramazan Bayramı´mız mübarek olsun" ifadeleri kullanıldı.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-05-13 09:16:05



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