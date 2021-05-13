Yasağa rağmen bayram sabahı mezarlığa gittiler



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bayramın ilk günü mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Kısıtlamalara rağmen ilçenin girişindeki Akalan Mezarlığı'na gidenler yakınları için dua etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yasağa rağmen mezarlık ziyaretleri yapıldı. Bayram sabahı ilçenin girişindeki Akalın Mezarlığına gidenler, yakınlarının mezarı başında Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Çocuklar da mezarlığa gelenlerden bayram şekeri topladı.

Mezarlığa gelenlerden Davali Öztunç, "İki yıldır Covid-19 salgını yüzünden eski bayramları yaşayamıyoruz. Herkes kendi yerinde kendi çapında bayramını kutluyor. Umarım önümüzdeki bayramlarda bu hastalıktan kurtulup eski bayramlarımıza döneriz. Bütün akraba ve eş dostlarımız ziyaret edip hepsinin bayramını kutlarız. Bütün halkımızın bayramını kutlar. Bu kovid döneminde daha dikkatli davranmalarını istiyorum" dedi

Bayram şekerilerini toplamak için mezarlığa gelen çocuklar ise, pandemi nedeniyle eski bayramlar gibi ev ev dolaşamadıkların söylediler.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-05-13 09:19:17



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