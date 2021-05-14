Hakkari'de bayram sessizliği

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'de Ramazan Bayramı’nın ikinci günü de sokaklar ve caddeler bomboş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı'nı da kapsamasıyla kentin birçok noktasında sessizlik yaşanıyor. Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf bulunanlar dışında kimsenin çıkmadığı kentte, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise değişik noktalarda görev alarak uygulama yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.