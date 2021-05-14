Müdür Abdullahoğlu’ndan şehit ailelerine ziyaret

Hakkari Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü M. Sait Abdullahoğlu, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık’ın talimatlarıyla vali yardımcıları başta olmak üzere SYDV Müdürü M. Sait Abdullahoğlu, merkez ve köylerde bulunan onlarca şehit ailesini ziyaret edilerek bayramlarını kutlandı. Müdür Abdullahoğlu ve beraberindekiler, Işıklar köyünü ziyaret etti. Müdür Abdullahoğlu, şehit aileleri Türkan Uğur, Gülsüm Yeşilgöz, Fesih Fırat ve Naci Yılmaz’ın evlerini ziyaret ederek bir süre kendileri ile sohbet etti. Şehit ailelerine Vali İdris Akbıyık’ın selamlarını ileten Müdür Abdullahoğlu, Vali Akbıyık’ın gönderdiği hediyeleri şehit ailelerine teslim etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, Vali Akıbıyık’a selam gönderdiler.

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