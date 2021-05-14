'Korona var öpme' klibi çeken türkücü Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ´nin karlı dağlarında geçen yıl koronavirüs ile ilgili klip çeken türkücü Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı.

Çevredoğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet ve çağın hastalığı olarak bilinen obezite ve koronavirüs ile ilgili yaptığı 'Korona var öpme' şarkısıyla adından söz ettiren türkücü Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı. Ramazan Bayramı için memleketi Hakkari'ye gelen türkücü Aydın Aydın, rahatsızlanınca ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Testi pozitif çıkan Aydın, sağlık ekipleri tarafından Bağışlı köyündeki evine getirildi. Aydın´ın tedavisi evinde sürecek.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-05-14 10:53:27



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