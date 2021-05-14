Yüksekovalılar Mescid-i Aksa için tek yürek oldu

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Mescidi Aksa’ya yönelik saldırılarını protesto etti.

Cuma namazında çıkan vatandaşlar, Eski Hüküm Konağı bahçesinde bir araya gelerek, Türkiye ve Filistin bayraklarını eşliğinde İsrail'in saldırılarını lanetledi. Tekbir ve salavatlar getiren kalabalık, yapılan duadan sonra sessizce dağıldı.

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