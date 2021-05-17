4 kilometrelik sulama kanalını 70 yıldır imece usulüyle temizliyorlar

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Demirkonak köyünde yaşayan vatandaşlar, 4 kilometrelik su kanalını 70 yıldır imece usulüyle temizliyor.

İlçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyünde yaşayan vatandaşlar, imece usulüyle 70 yıldır tarım arazilerini sulamanın mücadelesini veriyor. Köye yakın dağlardan uzayan su kanalının çamurdan kapanan 4 kilometrelik bölümünü kazma ve küreklerle temizleyen köylüler, bu şekilde arazilerini suluyorlar.



“70 yıldır bu gelenek sürüyor”

Su kanalını 70 yıldır imece usulü temizlediklerini belirten Köy Muhtarı Şerafettin Ertuğrul, “Arazilerimiz çok verimlidir. Biz de bu topraklarımıza su taşımak için 4 kilometrelik su kanalımızı temizliyoruz. Biz bu kanalın temizliğine sabah erkenden başlıyoruz, ama temizleme işi 5 günü buluyor. Biz bu işi 70 yıldır yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Temizleme işini imece usulü ile yapıyoruz. Kazma ve kürekle 4 kilometrelik kanalı 5 günde temizleyebiliyoruz. Yetkilerden tek isteğimiz, beton kanal yapıp bizi bu sıkıntıdan kurtarmalarıdır.” Dedi.

Köy sakini Turan Ertuğrul da 70 yıldır bu işi sürdürdüklerini dile getirerek, “Yetkililerden beton kanal istiyoruz. İmece usulü kazma ve kürekle bu işi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Köylerinde güzel tarım arazilerinin olduğunu belirten Fatih Ertuğrul ise “Temizlediğimiz kanalın dibinde yonca ve mısır tarlaları bulunuyor. Bizde bu tarlaları sulamak için her sene olduğu gibi imece usulü ile temizliyoruz. Temizlemeler ise klasik yollarla yapılıyor. Yani kazma ve kürekle yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu su kanalımız betonlaşır ve zaman kaybından kurtuluruz” şeklinde konuştu.

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