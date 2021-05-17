Yüksekova'da, tam kapanma sonrası yoğunluk

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde, cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluşurken, sosyal mesafeye de dikkat edilmediği görüldü.

Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanmanın saat 05.00 itibariyle sona ermesiyle Yüksekova'da da yoğunluk oluştu. Özellikle bankalar, ATM'ler ve postane önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Kuyruklarda sosyal mesafeye de dikkat edilmediği görüldü. İlçe merkezinde görev yapan polis ekipleri ise sık sık uyarılarda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-05-17 13:08:48



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