Çeltik tarlasından Beşiktaş’a destek

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Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki pirinç tarlasında çalışan gençler, Beşiktaş bayrağını açarak kutlama yaptılar.

Beşiktaş’ın Süper Lig’in son haftasında Göztepe’yi deplasmanda 21 mağlup ederek 16. lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle siyahbeyazlı taraftarlar Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Hakkari’de de sevinçle karşılandı.

Çeltik tarlasında çalışan taraftarlar, Beşiktaş bayrağını açarak sevinçlerini dile getirdiler.

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