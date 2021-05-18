Kaymakam Güven'den esnaf ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Güven'den esnaf ziyareti

İHA

Kaymakam Güven'den esnaf ziyareti

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, esnafı ziyaret etti.
Kaymakam Güven, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ile çarşı merkezinde esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Vatandaşları maske takma konusunda da uyaran Güven, “İlçemizdeki esnafı gezdik, onların sıkıntı ve taleplerini dinledik. Bu sıkıntıları en kısa zamanda gidereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esendere Sınır Kapısı açıldı
YEREL HABERLER Esendere Sınır Kapısı açıldı
Esendere Gümrük Kapısı, 15 ay sonra açıldı
YEREL HABERLER Esendere Gümrük Kapısı, 15 ay sonra açıldı
Zap Vadisi'nde bisiklet ve rafting etkinliği
YEREL HABERLER Zap Vadisi'nde bisiklet ve rafting etkinliği
Minik yüreklerden Filistin’e destek
YEREL HABERLER Minik yüreklerden Filistin’e destek
Debisi yükselen Zap Suyu’nda rafting heyecanı
YEREL HABERLER Debisi yükselen Zap Suyu’nda rafting heyecanı
Pancar toplarken kayalıktan düştü, 3 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Pancar toplarken kayalıktan düştü, 3 saatte ...
Ayının saldırısına uğrayan vaşak tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Ayının saldırısına uğrayan vaşak tedavi altına alındı
Hakkari'de yaralı halde bulunan ve ender görülen vaşak, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Hakkari'de yaralı halde bulunan ve ender görülen ...
Çeltik tarlasından Beşiktaş’a destek
YEREL HABERLER Çeltik tarlasından Beşiktaş’a destek
Yüksekova'da, tam kapanma sonrası yoğunluk
YEREL HABERLER Yüksekova'da, tam kapanma sonrası yoğunluk
4 kilometrelik sulama kanalını 70 yıldır imece usulüyle temizliyorlar
YEREL HABERLER 4 kilometrelik sulama kanalını 70 yıldır imece ...
Kurtlar sürüye saldırdı: 21 telef, 35 kayıp
YEREL HABERLER Kurtlar sürüye saldırdı: 21 telef, 35 kayıp
Belediye ekipleri bayram boyunca mesai yaptı
YEREL HABERLER Belediye ekipleri bayram boyunca mesai yaptı
Başkan Özbek’ten güvenlik korucularına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Özbek’ten güvenlik korucularına ziyaret
Başkan Özbek'ten yılın annesine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Özbek'ten yılın annesine ziyaret
Yemeklik ot toplarken kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Yemeklik ot toplarken kalp krizinden öldü
Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün ...
Sulama kanalında imece usulü kazma ve kürekli temizlik
YEREL HABERLER Sulama kanalında imece usulü kazma ve kürekli ...
Hakkari'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hakkari'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Hakkari'de 198 şehit ve gazi ailesi ziyaret edildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 198 şehit ve gazi ailesi ziyaret edildi
Hakkari’de tam kapanma süreci fırsata dönüştürüldü
YEREL HABERLER Hakkari’de tam kapanma süreci fırsata dönüştürüldü
Yüksekova’da Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlaması pandemiye takıldı
YEREL HABERLER Yüksekova’da Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlaması ...