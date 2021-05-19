Şemdinli'de 19 Mayıs bisiklet turu



Azer DEMİR/ ŞEMDİNLİ, (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe protokolünün de aralarında bulunduğu grup, ellerinde Türk bayraklarıyla bisiklet turu yaptı.

Şemdinli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Aralarında Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Cumhuriyet Savcısı Emre Özsoy ve Rümeysa Çakar ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan'ın da bulunduğu 25 kişi, bisikletleriyle bir araya geldi. Kaymakam Güven ve beraberindekiler, ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçe merkezine kadar pedal çevirdi.

Kaymakam Güven, ilçede daha önce düzenlenen badminton turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödül verdikten sonra, bisiklet turuna katılanlara teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR

2021-05-19 17:41:31



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