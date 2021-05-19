Hakkari'de yolcu minibüsünde 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerinin yolcu minibüsünde yaptığı aramada bir kişinin üzerinde 2 kilo metamfetamin ele geçirdi.
İl jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Yüksekova-Van karayolundaki Yeniköprü Uygulama Noktası'nda bir yolcu minibüsünü durdurararak arama yaptı. şüpheli hareketlerde bulunan bir yolcunun yapılan üst aramasında beline sarılı kuşakta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Yolcu gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-05-19 19:55:24
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