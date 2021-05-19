Derecik'te 25 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada gıda kolilerinin arasına gizlenmiş 25 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 18.05.2021 günü Derecik İlçesi Ortaklar Köyü Yol Kontrol noktasında 1 şahsın kullanmış olduğu kamyonette yapılan aramada gıda kolilerinin arasına gizlenmiş vaziyette 25 bin 140 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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