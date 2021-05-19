Yüksekova’da saat 19.19’da İstiklal Marşı okundu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saat 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saat 19.19'da ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu. Yüksekova Gençlik ve Spor Merkezi Müdürlüğünce organize edilen programda Yüksekova İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Bozkurt, Yüksekova Gençlik ve Spor Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli ve sporcuları, Yeni Mahallede bulunan Yüksekova Şehir Stadında bir araya geldi. 19.19'da tüm Türkiye de eş zamanlı olarak başlayan program, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Kutlamanın ardında gençlik haftasında tekerlekli kayak branşında çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara, Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Bozkurt ve Yüksekova Gençlik ve Spor Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz tarafından madalyaları takdim edildi.

Çekilen hatıra fotoğrafların ardından program son buldu.

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