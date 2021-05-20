Büyükçay Deresi´nde kefaller üreme döneminde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükçay Deresi´nde kefaller üreme döneminde

DHA

Büyükçay Deresi´nde kefaller üreme döneminde


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesindeki Büyükçay Deresi, ıslah edilip, temizlendikten sonra balıkların çoğaldığı alana dönüştü. Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, üremek için akıntının tersine yüzen tatlı su kefallerinin avlanmaması gerektiğini söyledi. 
Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin tatlı sulara doğru çıktığı üreme yolculuğu sürerken, benzer durum da Yüksekova'da yaşanmaya başladı. İlçe merkezi ve Yeşildere Mahallesi'nden geçen evsel atıklar nedeniyle pis kokular yayıp, kötü görüntü sunan Büyükçay Deresi'nde belediye, 2 yıl önce dönüşüm projesi kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda dere yatağı, çöplerden ve evsel atıklardan kurtarılıp, ıslah edildi, yapılan çalışmalar ise kasım ayında tamamlandı. Suyun temizlenip, berraklaşmasıyla da derede balıklar, yüzmeye başladı. Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri gibi Büyükçay Deresi'ndeki tatlı su kefalleri de üremek için akıntının tersine yüzerek, görsel şölen sunuyor.
Yüksekova Belediyesi veterineri Hekim Kaçan, tatlı su kefallerinin üreme zamanı olduğunu ve nisan-temmuz döneminde avlanmamaları gerektiğini belirterek, "20 yıldır ilçemizden geçen Büyükçay Deresi maalesef kötü kullanıldı. Çöp, evsel atıklar ve banyo atıkları nedeniyle kötü bir duruma gelmişti. Yapılan çalışmalarla birlikte deremiz temiz kokmaya, berraklaşmaya başladı. Bununla birlikte de balıkları görmeye başladık. Vatandaşlarımızdan ricamız, üreme dönemi olduğu için bu balıkları avlamamalarıdır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-05-20 09:55:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova’da saat 19.19’da İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Yüksekova’da saat 19.19’da İstiklal Marşı okundu
Derecik'te 25 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Derecik'te 25 bin 140 paket kaçak sigara ele ...
Hakkari'de yolcu minibüsünde 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de yolcu minibüsünde 2 kilo uyuşturucu ele ...
Yüksekova'da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova'da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
Şemdinli'de 19 Mayıs bisiklet turu
YEREL HABERLER Şemdinli'de 19 Mayıs bisiklet turu
Hakkari'de 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Hakkari'de 19 Mayıs coşkusu
Şemdinli’de bisiklet turu
YEREL HABERLER Şemdinli’de bisiklet turu
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Cehennem Vadisi huzurun sağlamasıyla ‘Cennet Vadisi’ne dönüştü Dört mevsimin yaşandığı Cennet ve Cehennem vadileri kendine hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Cehennem Vadisi huzurun sağlamasıyla ‘Cennet ...
Hakkari’de kadının topografisi sergisi açıldı Dr. Sağlam: Hakkari sanatla anılan bir ket olma yolunda
YEREL HABERLER Hakkari’de kadının topografisi sergisi açıldı Dr. ...
Kaymakam Güven'den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Güven'den esnaf ziyareti
Esendere Sınır Kapısı açıldı
YEREL HABERLER Esendere Sınır Kapısı açıldı
Esendere Gümrük Kapısı, 15 ay sonra açıldı
YEREL HABERLER Esendere Gümrük Kapısı, 15 ay sonra açıldı
Zap Vadisi'nde bisiklet ve rafting etkinliği
YEREL HABERLER Zap Vadisi'nde bisiklet ve rafting etkinliği
Minik yüreklerden Filistin’e destek
YEREL HABERLER Minik yüreklerden Filistin’e destek
Debisi yükselen Zap Suyu’nda rafting heyecanı
YEREL HABERLER Debisi yükselen Zap Suyu’nda rafting heyecanı