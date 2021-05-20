Vali Akbıyık’tan köy ziyareti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi Güçlü köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Merkez, ilçe, belde, köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelip, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Akbıyık, bu defa da beraberindekilerle Yüksekova ilçesinin Güçlü köyünü ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ile karşılanan Vali Akbıyık, onlarla çay içip sorun ve taleplerini dinledi.

Çocuklarla da yakında ilgilenen Vali Akbıyık, kendilerine kitap, kırtasiye ve oyuncak hediye etti. Vali Akbıyık'ı köylerinde görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Güçlü köyü sakinleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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