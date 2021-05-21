Ekipler, logarda mahsur kaldığını ihbar eden kadını bulmak için alarma geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde logar kuyusuna düşerek mahsur kaldığını ihbar eden kadını bulmak için ekipler alarma geçti.



Edinilen bilgilere göre, kendisini R.T. olarak tanıtan bir kadın 112'yi arayıp rögar kuyusuna düşüp su kanalında mahsur kaldığını söyledi. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Yeni Mahalle Çevre Yolu üzerine yönelen ekipler, gelen ihbar doğrultusunda birçok noktada arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplere mahalle sakinleri de el feneri ile eşlik ediyor. Şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmazken, ihbarda bulunan telefonun sinyallerinin ise kesildiği belirtildi. Çalışmalar devam ediyor.

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