Kaybolan kadın 7 saat sonra rögar kuyusunda bulundu

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kaybolan kadın, yapılan arama tarama çalışmaları sonucu 7 saat sonra rögar kuyusunda bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezini arayan R.T., rögar kuyusunda mahsur kaldığını söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Kadının telefonunda alınan sinyaller üzerine; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri Yeni Mahalle ile çevre yolu üzerindeki birçok noktada arama kurtarma çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda 7 saat sonra kadın, bir vatandaş tarafından rögar kuyusunda bulundu. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan R.T., ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, R.T. adlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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