Hakkari'de keneyle mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi ekipleri kent merkezi başta olmak üzere vatandaşların kullandığı piknik alanlarını kene ve haşerelere karşı ilaçladı.

Belediye ekipleri, kentin birçok mahallesinde kene ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı. Vatandaşların yoğun olarak piknik yaptığı Otluca köyünde de biyosidal ürün uygulaması yapan belediye ekipleri, kene ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yaptı.

Belediye yetkilileri, onaylı ilaç kullanımına özen gösterdiklerini belirterek, "Bunun için de Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ilaç alımı konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Ekiplerimiz tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor" dediler.

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