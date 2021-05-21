Hakkari’de camiler dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesince korona virüse karşı Cuma namazı öncesi ve sonrası tüm camiler dezenfekte edildi.

Hakkari Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, ildeki camileri hijyen kurallarına uygun bir şekilde dezenfekte etti. Belediye yetkilileri, tüm camileri kademeli bir şekilde dezenfekte ettiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri önceliğimizdir. Cuma namazı öncesinde ve sonrasında iyi bir dezenfeksiyon çalışması ile varsa salgın riskini ortadan kaldırmak istedik” dediler.

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