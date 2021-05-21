Şemdinli'de PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarda, depo ve sığınak olarak kullanılan noktalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 21 Mayıs 2021 günü Şemdinli ilçesi kırsal alanında bulunan depo ve sığınak olarak kullanıldığı değerlendirilen noktalarda 3 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet G3 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 6 adet G3 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 238 adet 7.62 mm çapında AK47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 571 adet 7.62 mm çapında g3 piyade tüfeği fişeği, 81 adet 7.62 mm çapında BKC makineli tüfeği fişeği, 63 adet 7.62 mm çapında keskin nişancı tüfeği fişeği, 9 adet sevk fişeği, 8 adet sevk fişeği parçası, 1 adet RPG7 roketatar nişangahı, 1 adet anti personel mayını, 6 adet el bombası, 1 adet kurmalı keskin nişancı tüfeği, 2 adet oksijen tüpü içerisine hazırlanmış amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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