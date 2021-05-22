Toprağa gömülü vaziyette; 22 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Bölük Köyünde toprağa gömülü vaziyette; 22.900 gram Eroin maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada," İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;21.05.2021 günü Yüksekova İlçesi Bölük Köyünde bulunan bir araziye uyuşturucu madde gömüldüğü bilgisi üzerine yapılan hava destekli operasyon neticesinde toprağa gömülü vaziyette; 22.900 gram Eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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