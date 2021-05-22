Hakkari'de 8 metre karla mücadele Göller bölgesinde karla mücadele çalışması sürüyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göller ve Binbir kapı bölgesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi yüksek rakımda bulunan Göller ve Binbir kapı bölgesinde karla mücadele çalışması başlattı. Yaklaşık 78 metreyi bulan karla mücadele eden ekiplerin çalışması aralıksız olarak devam ediyor.

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