Elektrik direklerine yuva yapan leylekler havadan görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik direklerinin üzerine yuva yapan leylekler havadan görüntülendi.

Her sene Yüksekova'ya göç eden leylekler, Dara köyünden geçen elektrik direklerini yuva yaptı. Dara köyünün simgesi haline gelen leylekler büyük ilgi görürken, çevre il ve ilçelerden de çok sayıda ziyaretçi leylekleri görmeye geliyor. Drone ile görüntülenen direk tepesindeki leylekler ve yuvaları ise güzel görüntüler oluşturuyor.

Köy sakinlerinden Esat Dağdeviren, ilk kez bu sene çok sayıda leyleği bir arada gördüklerini belirterek, korunmaları için herkesin duyarlı olmasını istedi. Dağdeviren, ''Bu leylekler her sene olduğu gibi yine köye geldiler. Bu sene daha fazla geldiler. Köyün hemen hemen tüm direklerinde leylekler var. Bu leylekler köyümüzün bir güzelliğidir. Şu an yavruları çıkmaya başladı. Bazı vatandaşlar sırf bunları görmek için başka yerden geliyor. Biz bu leylekleri seviyoruz, onlar bu köyün bir parçasıdır” dedi.

