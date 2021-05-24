Hakkari merkezli 9 ilde ehliyet sınavında usulsüzlüğe operasyon: 50 gözaltı

Hakkari merkezli 9 ilde ehliyet sınavında usulsüzlük yaptığı belirlenen 50 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından '6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a muhalefetresmi belgede sahtecilik’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 24.05.2021 günü ilimiz genelinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavlarında usulsüzlük yapıldığı, kursiyerlerin yerine jokar olarak tabir edilen şahısların sınavlara girdiği, bu yöntemle kursiyerlerin haksız yere ehliyet sınavlarını kazanıp ehliyet sahibi oldukları ve çeşitli kamu kurumlarında işe girdikleri tespit edilmiştir. Joker olarak başkasının yerine sınava giren 29 şahıs ve yerine sınava girilen 39 kursiyer olmak üzere toplamda 68 şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavlarında (EMTSAS ve MTSAS uygulamadireksiyon) usulsüzlük yaptığı anlaşılan toplam 68 şüpheli şahsa yönelik ilimiz merkezli toplam 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 50 şahıs gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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