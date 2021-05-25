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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari el ele verdi, Bal kardeşler için ev yapıyor

İHA

Hakkari el ele verdi, Bal kardeşler için ev yapıyor

Hakkarili hayırseverlerin yardımına koştuğu zihinsel engelli Rahmi, Hamza ve İslam Bal kardeşler için yaptırılacak olan evin temeli atıldı.
Hakkari’de yıkılmak üzere olan toprak damlı harabe evde yaşam mücadelesi veren doğuştan zihinsel engelli Rahmi, Hamza ve İslam Bal isimli kardeşlerin içinde bulunduğu şartlara hayırseverler duyarsız kalmadı. Hakkarili yönetmen İsmail Akar ve Trakya Hakkarililer Derneği Başkanı Servet Yağmur’un sosyal medya hesapları üzerinden başlattıkları kampanyaya kayıtsız kalmayan Hakkarili hayırseverlere ünlü sanatçı Yusuf Harputlu da inşaat malzemesi ve ev eşyası desteği verdi.
Yardım komisyonunda yer alan Av. Zeydin Kaya, Mehmet Adıyaman, Şıvan Boyar, Hikmet Erol, Zafer Kaplan, Deniz Kaçar, Ahmet Korkut ve Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç ile Bulak Mahallesi Muhtarı Yıldırım Yılmaz’ın gözetiminde toplanan yardımlarla zihinsel engelli kardeşlere ait 120 metrekarelik arazi üzerinde yapılacak evin temeli bugün atıldı
Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ve komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreninde duygularını dile getiren Bal ailesi, kendilerine sıcak bir yuva kurmak için destek veren herkese teşekkür etti.

“Hakkarililer imece usulü destek verdi”
Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin de, 3 zihinsel engelli kardeş için başlatılan ve birçok hayırsever vatandaşın imece usulü destek verdiği evin temel atma törene katıldıklarını söyledi. İçinde bulundukları evin oturulamayacak halde olduğunu SYDV’nin tespitiyle öğrendiklerini ifade eden Keskin, “Hakkari sevdalısı Servet Yağmur ve İsmail Akar’ın girişimleriyle hayırseverlerimiz destek vermişti. Kış ayı münasebetiyle temel atma yaz ayına bırakılmıştı. Bugün evin temel atma startı verildi. Tabi bu önemli bir yardımlaşma örneği teşkil etti. Hakkari halkı daha önce de böylesi durumlarda üzerine düşen görevi yapmıştır. Dilerim bu çalışma ilimizde daha çok ihtiyaç sahibi insanımıza ulaşmamıza vesile olur. Bu duygularla tekrardan hayra vesile olan ve hayırda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Mahalle Muhtarı Yıldırım Yılmaz ise yardım komisyonu olarak engelli kardeşler için yapımına başlanan evin temelinden anahtar teslimine kadar işin başında olacaklarını ifade ederek, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

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