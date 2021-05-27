Hakkarili kadınlara mahremiyet eğitimi

Hakkari’nin Merzan Mahallesi’nde korona virüs salgını nedeniyle açık alanda mahremiyet eğitimi verildi.

Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme İzleme Merkezi, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Desteklik Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Hakkari’de mahremiyet eğitimi verildi. Merzan Mahallesi’nde açık alanda düzenlenen eğitime GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yaşar İçen, Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Yasemin Önal, Mizgin Mollamehmetoğlu ve Ümmühan Keskin, Toplum Desteklik Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı kadın polisler ile mahalledeki kadınlar katıldı.

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme İzleme Merkezi klinik psikologu Beyan Özbek Başaran ve sosyolog Yazgülü Karataş tarafından mahalle halkına mahremiyet eğitimi verildi.

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