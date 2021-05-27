Vali Akbıyık’ın eşinden SOGEP ve HEM’e ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ın eşi Sevim Akbıyık, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürütülen ‘Engelleri Üreterek Aşıyorum’ kursu ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki el sanatları kurslarını ziyaret etti.

İlk olarak SOGEP kapsamında yürütülen ‘Engelleri Üreterek Aşıyorum’ kursunu ziyaret eden Sevim Akbıyık, daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne geçti. Burada Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Yurdagül Timur ve personeli tarafında karşılanan Akbıyık; el sanatları sergisi, kilim atölyesi, resim sergisi ve gitar kursunu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akbyık, başarılı çalışmalardan dolayı kurum yetkilileri ve kursiyerlere teşekkür etti.

Sevim Akbıyık’a Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar’ın eşi Elvan Kumbasar, Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar'ın eşi Gökşen Pınar, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yaşar İçen, Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Yasemin Önal, Mizgin Mollamehmetoğlu ve Ümmühan Keskin de eşlik etti.

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