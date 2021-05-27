Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)ALMANYA´dan ailesiyle birlikte karavanla yola çıkıp Türkiye´ye gelen Humboldt Üniversitesi Coğrafya bölümü öğretim görevlisi Jan Knorn (44), Hakkari'nin doğasına hayran kaldı.
Polonyalı Eşi Magdalena Knorn (41), çocukları Leo (11) ve Antonia (5) ile Almanya´dan karavanla yola çıkıp 8 ay önce Türkiye´ye gelen Humboldt Üniversitesi Coğrafya bölümü öğretim görevlisi Jan Knorn, Hakkari´ye hayran kaldı. İzmir ve Malatya´dan gelen iki dağ tutkunun da eşlik ettiği Alman çift ve çocukları, rehber Hacı Tansu öncülüğünde yeşilin tüm tonları, rengarenk açan çiçekler ve kar kütlelerinin bir arada görüldüğü 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yayla'sını gezdi. Kent merkezine 18 kilometre uzakta bulunan Konak köyündeki Süryanilere ait Koçanıs Kilisesi´ni ziyaret eden turistler, piknik yapıp eğlendi. Kar üstünde vakit geçiren turistler bir hafta boyunca Hakkari´de kalacak.
Berlin´deki Humboldt Üniversitesi´nde 15 yıldır öğretim görevlisi olduğunu belirten Jan Knorn, İzmirli tercüman Yakut Öztürk aracılığı ile duygularını anlattı. Ailesi ile turizm amaçlı Türkiye´de bulunduğunu ifade eden Knorn, batıdan doğuya birçok yeri gezdiğini belirterek, "Edirne´den başladık, Çanakkale, İzmir, Antalya, Alanya, Mersin, Anamur, Antakya, Pamukkale, Bergama, Konya, Kapadokya, Van Gölü ve şimdi de buradayız. Hakkari´yi görmekten büyük bir mutluluk duyduk. Büyük bir sürpriz oldu, bu kadar güzel olacağını beklemiyorduk. Hakkari Alplerin keşfedilmemiş 200 yıl önceki halidir. Devlet burayı koruma altına almalı bence. O kadar güzel ki; bir coğrafyacı olarak söyleyebilirim ki bütün insanlar gelmeli ve görmeli burayı. Buraya kadar yapmış olduğum hiçbir seyahatimde burası kadar dokunulmamış vahşi bir doğa görmedim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-05-27 10:10:33
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