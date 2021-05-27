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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsviçreli turist 7 bin kilometre pedal çevirip Hakkari'ye ulaştı

DHA

İsviçreli turist 7 bin kilometre pedal çevirip Hakkari'ye ulaştı


Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA(Hakkari),(DHA) İSVİÇRE'nin Neuchatel bölgesinde yaşayan Louis Cornelli (43), bisikletiyle çıktığı Türkiye turu kapsamında 6 ayda 7 bin kilometre pedal çevirerek Hakkari'ye ulaştı. İsviçreli turist Cornelli, dağları ile meşhur Hakkari'yi merak ettiği için  geldiğini, buradaki dağların ülkesindeki Alp Dağları'na benzediğini söyledi.
İsviçre'nin  Neuchatel bölgesinde yaşayan Louis Cornelli, 6 ay önce uçakla İzmir'e geldi. Türkiye'nin zengin kültürüne hayran kaldığı için bisikletiyle İzmir'den yola çıkan Cornelli, 6 ayda birçok il ve ilçeyi gezdi. Bisikletiyle yaklaşık 7 bin kilometre pedal çeviren İsviçreli turist Cornelli, dağları ile meşhur Hakkari'yi merak ettiği için geldiğini, buradaki dağların ülkesindeki Alp Dağları'na benzediğini söyledi.
Yüksekova ilçesinde İngilizce öğretmeni Erdinç Kayhan ile tanışan Cornelli, derste olan öğrencilerle sohbet edip, İngilizce şarkı söyledi. İsviçreli turist, daha sonra bisikletiyle Güngör Mahallesi´ni dolaşıp vatandaşlarla sohbet etti. 
Cornelli, kültürüne hayran kaldığı Türkiye'ye 3'üncü kez geldiğini belirterek, "Türkiye´yi çok beğendim. Kültürel, tarihi ve doğal güzelliği olarak çok zengin bir ülke. İnsanlarını çok seviyorum. Onun için Türkiye´ye 3`üncü gelişim. Şu an bisikletle seyahat ediyorum. 15 aydır yollardayım. Ankara´dan Nepal´e gittim. Covid-19 dönemi başladı. Nepal´da 6 ay kaldım. Sonra uçakla Türkiye´ye İzmir´e geldim. İzmir´den de bisikletle Yüksekova´ya geldim. 6 aydır Türkiye'deyim yaklaşık 7 bin kilometre bisikletle seyahat ettim. Bisikletle seyahat etmek bedava. Çok ucuz benzine gerek yok. Yavaş yavaş yolculuğum devam ediyor. Türkiye´de insanlar çok misafirperver. Gittiğim her yerde ağırlıyorlar. Misafir edip, yemek veriyorlar. O yüzden çok mutluyum. Türkiye´de olduğum için çok şanslıyım" dedi.
İngilizce öğretmeni Erdinç Kayhan ise, "İsviçre´den gelen bir turist arkadaşımız bisikletiyle dünyayı geziyor. Zamanını kamp yaparak geçiriyor. İnsanlar kendisini misafir ederek evlerinde ağırlıyorlar. Böyle bir fırsatı yakalayarak, hem toplumumuz için hem de kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Çünkü, çok az insan buraya geliyor. Kendisi buraya gelerek hem benim için hem de öğrencilerim için de tecrübe oldu" diye konuştu.
İsviçreli turist Louis Cornelli, Yüksekova´daki gezisinin ardından Van´a gitmek için bisiklet yolculuğuna devam edeceğini belirtti.
DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-05-27 11:39:22

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