Eren-14 Operasyonu'nda silah ve mühimmatlar ele geçirildi

– Hakkari’de yürütülen Eren14 Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Eren14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Çatma1 Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Çatma köyü kırsal alanında tespit edilen 1 adet mağara içerisinde 1 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 65 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet siyah renkli sırt çantası, 2 çift kahverengi ayakkabı, 1 adet alüminyum folyo kaplı yeşil branda, 20 metre yanmaz elektrik kablosu, çeşitli giyim eşyaları ile çok miktarda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.