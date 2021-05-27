Yüksekova’da yaz kış bir arada Çiçeklerle süslenen yaylaların karlı dağlarla bütünleşmesi görsel şölen sunuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiçeklerle süslenen yaylaların karlı dağlarla bütünleşmesi görsel şölen sunuyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yüksekova Ovası ile yaylalarda yaz mevsimi, ilçenin çevresini saran dağlarda ise beyaz örtüsüyle kıştan kalma günler yaşanıyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı ve yeşil örtüsüyle kartpostallık görüntüler oluşturan ova ve yaylaların karlı dağlarla bütünleşmesi ise görsel şölen sunuyor.

İki mevsimi bir arada yaşadıklarını belirten Hamza Akkurt, “Ovamızda böyle güzel bir yeşillik varken dağlarımızda ise hala kar var. İki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Şu an Sat Dağları'nın eteklerinde karla mücadele edilirken, biz ise ovada tarla ekiyoruz, bahçeyle uğraşıyoruz. Bizler Yüksekova’da iki mevsimi bir arada yaşadığımız için çok şanslıyız” dedi.

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