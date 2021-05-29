5 yıl önce etkisiz hale getirilen 2 teröristin toprağa gömülü cesedi bulundu



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ´nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce etkisiz hale getirilen PKK´lı 2 teröristin toprağa gömülü cesedi bulundu.

Hakkari Valiliği´nden yapılan açıklamada, PKK/KCK´lı teröristlerle işbirliği yaptığı belirlenen 5 kişinin yakalandığı belirtildi. 5 yıl önce etkisiz hale getirilen 2 teröristin de toprağa gömülü cesedi bulunduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"28.05.2021 günü Hakkari İli Merkez, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü işbirlikçisi olduğu tespit edilen 6 şüpheli şahsın ikamet adreslerinde eş zamanlı olarak arama faaliyeti yapılmış ve 5 işbirlikçi şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca Şemdinli İlçesinde 17 Eylül 2016 tarihinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 2 ceset gömülü vaziyette ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-05-29 09:37:33



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