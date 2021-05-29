Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kazan Vadisi'nde meydana geldi. İsmet Çoşkun yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada, İsmet Çoşkun ile yanındaki babası Süleyman (69) ve annesi Beyaz Çoşkun (58) ile komşuları olan Elifa Demir (54) yaralandı.

Bölgede bulunan üs bölgesindeki askerler, kazayı fark edip, sağlık ekiplerine haber verdi.

SEVK EDİLEN AMBULANS KAMYONLA ÇARPIŞTI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslardan biri karşı yönden gelen kum yüklü kamyonla çarpıştı. Bu kazada ise ambulans şoförü hafif yaralandı.

Her iki kazada yaralanan 5 kişi, Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan Süleyman ve Beyaz Çoşkun çifti, Van ve Yüksekova'ya sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-05-29 11:45:29



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