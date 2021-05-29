9 yıllık kan davası, barışla son buldu



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, 9 yıl önce arazi anlaşmazlığından başlayan ve 1 kişinin ölümüne neden olan kan davası, barışla sonuçlandı.

Bozyamaç köyünde Atayılmaz ve Arıcı aileleri, 2012 yılında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarındaki kavga sonrası Yüksekova'ya göç etti. Burada tekrar karşılaşan aileler arasında çıkan kavgada ise Şerif Arıcı (30), aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Kavganın ardından iki aile arasında başlayan kan davası, eski milletvekili Hakkı Töre'nin araya girmesi ile son buldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir araya gelen aile bireyleri, kan davasını sonlandırdı; el sıkışılırken, dualar okudu. Ailelere Kürtçe hitap eden Töre, gösterilen duyarlılık dolayısıyla teşekkür etti. Töre, aileler arasındaki kan davasından duyduğu rahatsızlığı dile getirip, aile büyüklerinin ve mensuplarının bir araya getirilmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Töre, "Aileler arasında barışın devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Hepimiz tek çatı altında bir aile olarak yaşıyoruz ve bu gibi olayların artık yaşanmamasını istiyoruz. Bugün kardeşlik günüdür" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-05-29 13:21:19



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