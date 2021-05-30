Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakakri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet GÜÇLÜ ORTAKÇI1 operasyonu kapsamında; 28 Mayıs 2021 günü Yüksekova ilçesi Yeşiltaş köyü mevkiinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında; 1 adet Ak47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Ak47 kaleşnikof piyade tüfeği parçası, 3 adet Ak47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 35 adet Ak47 kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet RPG7 roketatar silahı, 2 adet başlık üzerinde RPG7 roketatar mühimmatı, 2 adet başlıksız RPG7 roketatar mühimmatı, 2 adet RPG7 roketatar sevk fişeği, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet el bombası, 6 adet 1.5 volt pil, 3 çift ayakkabı, muhtelif sayıda insan kemiği olduğu değerlendirilen kemik parçaları ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.