Yazar İçen'e ‘fahri hemşehrilik beratı’ verildi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından YazarAraştırmacı Yaşar İçen'e ‘fahri hemşehrilik beratı’ verdi.
Her defasında Hakkari'yi en iyi şekilde tanıtan ve kentte yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlere katılarak Hakkari'yi her yönüyle tanıtan YazarAraştırmacı Yaşar İçen'e ‘fahri hemşehrilik beratı’ verdi. Vali İdris Akbıyık, makamında bir süre YazarAraştırmacı Yaşar İçen ile sohbet ederek, Hakkari’nin sosyal ve kültürel anlamda gelişmesine ve tanıtımına önemli hizmet ve katkılar sağladığını belirterek, ‘fahri hemşehrilik beratı’ vererek görevinden başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.