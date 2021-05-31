Hakkari’de ağaçlık alanda yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin Oğul köyü yolundaki ağaçlık bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

HakkariÇukurca karayolu üzerinde bulunan Oğul köyü yolundaki ağaçlık bölgede yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekibi harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı. Yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.