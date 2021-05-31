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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kalp krizi geçiren asker şehit oldu.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüksekova Esendere Jandarma Karakol Komutanlığında görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Mılık’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun” denildi.

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