Hakkarili Savaş, bu kez radar ve silah entegrasyonu sistemi tasarladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkarili Savaş, bu kez radar ve silah entegrasyonu sistemi tasarladı

DHA

Hakkarili Savaş, bu kez radar ve silah entegrasyonu sistemi tasarladı


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de Savaş Tatlı (23), zırhlı askeri araçların silah sisteminden etkilenerek 'uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi' tasarladı.
Dağgöl Mahallesi'nde tek katlı toprak evde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Savaş Tatlı, geçen yıl yaptığı model uçakla Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'ye davet edildi. Uçak mühendisliği hayali olduğunu ancak imkansızlıklar nedeniyle ilkokulu bitirebildiğini belirten Tatlı, atölyeye dönüştürdüğü evinin balkonunda strafordan yolcu uçağı, insansız hava aracı (İHA) ve SİHA tasarladı. Tatlı, 5 aylık çalışma sonucu bu kez de zırhlı askeri araçların silah sisteminden etkilenerek 'uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi' geliştirdi. Alan taraması yaparak hareket halindeki cisim ve canlıları tespit eden radar ile tehlike anında devreye giren silah entegrasyonu sistemini uzaktan kumandayla harekete geçiren Tatlı, büyük ekran televizyon ve bilgisayar monitörlerinden kurduğu komuta merkezinden de çevresindeki hareketlilikleri takip edebiliyor.
Geçen yıl F-35 savaş uçağı maketi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın davetlisi olarak TEKNOFEST'e katıldığını ve yaptığı ürünün ilgi gördüğünü belirten Savaş Tatlı, bu kez uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi tasarladığını belirterek, "Bulduğum atık malzemelerden proje çalışmamı 5 ayda tamamladım. Sistemde yer alan radar, bölgeyi tarıyor. Yaklaşık 50 metrelik alanda tespit yapabiliyor. Tespit ettiği herhangi bir tehlikeye karşı da silah sistemi devreye giriyor. Sistem şu anda aktif. Eğer destek verilirse bunu daha profesyonel hale getirmeyi hedefliyorum. Dışarıya çıktığımda da bu sistemi telefon üzerinden izleyebiliyorum. Bu projenin üçüncü ayağı da SİHA'dır. İmkanım olursa onu da geliştireceğim. Yani silahın yetersiz kaldığı durumlarda SİHA devreye girecek. SİHA devreye girip keşif yaptığında görüntülediği tüm verileri bilgisayara aktaracak. Aktarmadan sonra komut verdiğimde havadan etkisiz hale getirebilirim. Hakkari Valimiz İdris Akbıyık ve benimle beraber çalışan Hakkari Üniversitesi bünyesindeki ekibe de teşekkür ederim´´ dedi. 
DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-06-01 12:29:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tavşan avlayan yılan kamerada
YEREL HABERLER Tavşan avlayan yılan kamerada
Çukurca Belediyesinin seralarında bereket fışkırıyor
YEREL HABERLER Çukurca Belediyesinin seralarında bereket fışkırıyor
Toprağa gömülü 25 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Toprağa gömülü 25 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı
YEREL HABERLER Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı
Kalp krizi geçiren asker şehit oldu
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren asker şehit oldu
Mahalle sakinlerinden cami temizliği
YEREL HABERLER Mahalle sakinlerinden cami temizliği
Hakkari’de ağaçlık alanda yangın
YEREL HABERLER Hakkari’de ağaçlık alanda yangın
Mayıs ayında doyasıya kartopu keyfi
YEREL HABERLER Mayıs ayında doyasıya kartopu keyfi
Yazar İçen'e ‘fahri hemşehrilik beratı’ verildi
YEREL HABERLER Yazar İçen'e ‘fahri hemşehrilik beratı’ verildi
Vali Akbıyık, kayak merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, kayak merkezini ziyaret etti
Yüksekova'da sürü halinde gelincikler görüntülendi
YEREL HABERLER Yüksekova'da sürü halinde gelincikler görüntülendi
Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
İsviçreli turist Yüksekova dağlarına hayran kaldı İsviçreli turist Louis Cornelli, Yüksekova dağlarını, İsviçre Alpleri’ne benzetti
YEREL HABERLER İsviçreli turist Yüksekova dağlarına hayran ...