Park halindeki minibüs alev alev yandı

Ali Koç her şeyi anlattı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Dize Mahallesi’nde meydana geldi. Rahmi Çiftçi’ye ait park halindeki 65 GN 0332 plakalı Ford marka minibüs aniden alev aldı. Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle motor kısmında çıkan yangın söndürülürken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.