Hakkari'de çiftçilere manda desteği

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ İl Özel İdaresi tarafından başlatılan proje kapsamında, Yüksekova ilçesinde 35 çiftçiye 150 manda dağıtıldı. Proje ile kentteki günlük süt veriminin artırılması planlanırken, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, eskiden manda yuvası olan ilçedeki çiftçilere şu ana kadar bin manda dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgedeki hayvancılığın ve manda yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, Yüksekova ilçesinde 35 çiftçiye 150 manda dağıtıldı. İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan manda dağıtım törenine, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Hakkari Keçi ve Damızlık Birliği Başkanı Mehmet Reşit Akman ile çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Vali Akbıyık, eskiden manda yuvası olan ilçede şu ana kadar bin manda dağıtımı yapıldığını belirterek, "Yüksekova konumu ile mandacılık için uygun bir yer şu an itibariyle bu proje sayesinde ilçemizdeki manda sayısı bine ulaşmış durumdadır. Yüksekova´da mandacılığı geliştirme projesi kapsamında mandaları çiftçilerimize dağıtıyoruz. Cumhurbaşkanımızın pozitif ayrımcılığıyla ve bakanlığımızın destekleriyle manda sayımız bini buldu. Her alanda olduğu gibi özellikle tarım ve hayvancılık alanında da projelerimiz vatandaşlarımıza desteklerimiz devam ediyor. Bu çerçevede ilçelerimizin, beldelerimizin ve köylülerimizin potansiyellerine göre Hakkari Valiliği, İl Özel İdaresi, Tarım Müdürlüğümüz ve kaymakamlıklarımızla beraber bir çok projeler yapıyoruz" dedi.

'BÖLGEDE MANDACILIĞI GELİŞTİRECEĞİZ'

2018'den sonra bölgede manda yetiştiriciliğinin bittiğini anlatan Vali Akbıyık, "Yüksekova, mandacılık yönünde çok gelişmiş bir yerdi. 2018 yılına geldiğimizde Yüksekova´da manda bitmişti. Bu çerçevede mandacılığı burada eski haline kavuşturacağız. İlçelerimizin potansiyelleri farklı Şemdinli ve Derecik´te de arıcılığı teşvik ediyoruz. Hakkari merkezinde de keçi ve küçükbaş, Çukurca´da ise seracılık, susam, tahin tesislerini genişletmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız, Hakkari´nin eski günlerine kavuşması. Hakkari´de eğitimden sağlığa her alanda yatırımlar var. Başta sayın cumhurbaşkanımızın pozitif ayrımcılığıyla, bakanlarımızın desteğiyle organize sanayimiz Yüksekova´da inşallah hızlı bir şekilde alt yapısı ve üst yapısını da bitireceğiz. Bütün sanayicileri buraya çekeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-06-03 13:09:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.