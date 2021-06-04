Vali Akbıyık: “Hakkari tarihinin en yüksek yatırımlarını alıyor” Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: “Ben sadece selam verdiğim çocuklara 15 bin kitap verdim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık: “Hakkari tarihinin en yüksek yatırımlarını alıyor” Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: “Ben sadece selam verdiğim çocuklara 15 bin kitap verdim”

İHA

Vali Akbıyık: “Hakkari tarihinin en yüksek yatırımlarını alıyor” Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: “Ben sadece selam verdiğim çocuklara 15 bin kitap verdim”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari’nin tarihinin en yüksek yatırımlarını aldığını belirterek, eğitim alanında da büyük bir gelişme kaydettiklerini söyledi.
Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kapsamında düzenlenen yılsonu sergisi düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali İdris Akbıyık, eğitim faaliyetlerinin en önemli ayağının halk eğitim merkezlerinde verilen kurslar olduğunu ifade etti. Pandemi sürecine rağmen bu kursların Hakkari’de oldukça başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Vali Akbıyık, “Biz Hakkari’ye ilk geldiğimizde, en önemli problem eğitimdir, kitaptır, okuldur dedik. O anlayış ile yola çıktık. Allah’a şükür şu anda Hakkari eğitim alanında çok iyi durumdadır. Biz 2,5 yılda 39 projeyi hayata geçirdik. Sadece Yüksekova’da 20 civarında okul yaptık. Hakkari’de 5 yıldızlı otel ayarında öğretmenevi yaptık” dedi.
Eğitimin bir ekip işi olduğunu dile getiren Vali Akbıyık, “Hakkari sınavlarda son sıradaydı. Allaha şükür şimdi 70’lere doğru indik. Kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir derken herkes bir kitap okudu ve okuttu. Hakkari okudu. Ben sadece selam verdiğim çocuklara 15 bin kitap verdim” ifadelerini kullandı.
Kadınlara ve engellilere yönelik istihdam sağlayan iki önemli projelerinin de olduğunu belirten Vali Akbıyık, Hakkari kilimini yaşatmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerinin altını çizdi. Akbıyık, “Hakkari kilimi ile ünlü ve kilimi mutlaka geliştirmemiz, yaşatmamız ve çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Bu çerçevede kilimle ilgili projelerimiz devam ediyor. Proje sayesinde 300 civarı istihdam oluşturacağız. Hakkari tarihinin en yüksek yatırımlarını alıyor. İşte doğalgazdan TOKİ konutlarına kadar, yine organize sanayiden tekstil kentlere kadar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları var. Belediye olarak da daha yaşanabilir bir Hakkari için tüm çabamızla, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımızın Hakkari’ye vermiş oldukları desteklerle Hakkari halkı ile devam ediyoruz. Ben bu duygu düşüncelerle el emeği göz nuru bu eserlerden oluşan sergi için çaba sarf eden, gayret sarf eden kadınlarımız başta olmak üzere herkesi kutluyorum” diye konuştu.
Rengi Hakkari Sanat Topluluğu gösterisinin ardından Vali Akbıyık sergi açılışını gerçekleştirerek stantları gezdi.
Serginin açılışına Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete, AK Parti İl Başkanı A. Mütalip Özbek, CHP İl Başkanı Nazım Demir, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, İYİ Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Yurdagül Timur, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari-Van yolunda polis eskortluğunda 10 bin koyun geçişi 
YEREL HABERLER Hakkari-Van yolunda polis eskortluğunda 10 bin koyun ...
Hakkari kırsalında patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari kırsalında patlayıcı yapımında kullanılan ...
Vali Akbıyık’tan rehabilitasyon merkezine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Akbıyık’tan rehabilitasyon merkezine ziyaret
Hakkari'de çiftçilere manda desteği
YEREL HABERLER Hakkari'de çiftçilere manda desteği
Vali Akbıyık, engelli yönlendirme levhaları astı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, engelli yönlendirme levhaları astı
Yüksekova'da manda ve malak dağıtımı
YEREL HABERLER Yüksekova'da manda ve malak dağıtımı
Park halindeki minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki minibüs alev alev yandı
Vali Akbıyık: "Hakkari, Türkiye’nin cennet köşelerinden birisidir”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık: "Hakkari, Türkiye’nin cennet ...
İHA Temsilcisi Taş’a teşekkür belgesi
YEREL HABERLER İHA Temsilcisi Taş’a teşekkür belgesi