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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Kurt’tan okul ziyareti

İHA

Kaymakam Kurt’tan okul ziyareti

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, normalleşme süreciyle birlikte eğitim öğretime başlayan öğrencileri ziyaret etti.
Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Uçar ile Cumhuriyet ve Atatürk ilkokullarını ziyaret etti. Salgın nedeniyle uzun bir aradan sonra sınıflarına ve arkadaşlarına kavuşan öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Kurt ve beraberindekiler, öğrencilere hediyeler verdi. Kaymakam Kurt, “Yeniden yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimizin okullarını özlediğini görüyoruz. Okullarımız ve öğretmenlerimiz öğrencilerimizle güzel. Onlara tekrardan hoş geldiniz anlamında hediyeler verdik” dedi.

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