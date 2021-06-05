Golazüryan Hakkari’ye renk katıyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapım çalışmaları bitmek üzere olan Golazüryan Sosyal Tesis Projesi çalışmalarını yerinde denetledi.

20202023 Hakkâri Gelişim ve Dönüşüm Projesi kapsamında halkın hizmetine sunulmak üzere başlatılan Golazüryan Sosyal Tesis Projesi çalışmaları, aralıksız olarak devam ediyor. Aşağı Merzan Mahallesi’nde yer alan Golazüryan Sosyal Tesisleri’nde 2 katlı kafe restoran, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, kent mobilyaları yer alıyor. Oturakların yerleştirildiği ve fıskiyelerin takıldığı tesisler, gündüz ve gece görüntüsü ile kentte ayrı bir güzellik kattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile birlikte tesis çalışmalarını yerinde denetleyen Vali İdris Akbıyık, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretleri sırasında çocuklarla yakından ilgilenen Vali Akbıyık, çocukları oyun parkına davet etti. Mahallelerinde ilk defa oyun parkı görmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar ise Vali Akbıyık’a teşekkür ederek pakta oynamanın sevincini yaşadılar.

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