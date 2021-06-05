Yüksekova'da yılsonu sergisi

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından yılsonu sergisi düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde yılsonu sergisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Doğan, ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde yıl boyunca düzenlenen kurslardaki eserlerin yer aldığını ifade ederek, “Gideceğimiz yolun hiçbir zaman bitmeyeceği düşüncesi ile hareket ederek katılımcılarımıza yeni yollar açma, şehrimize ve ülkemize daha nitelikli insan gücü yetiştirme hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Sergimiz herkese hayırlı ve uğurlu olsun’’ dedi.

Sinevizyon ve ilahi dinletisinin ardından kurdele kesimini gerçekleştiren protokol, sergiyi gezerek kursiyerlerden el emeği göz nuru eserler hakkında bilgi aldı.

Programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

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