Yüksekova'da 3 metrelik yılanların dansı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, uzunluğu 3 metre olan yılanların dansı görenleri şaşırdı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyü sakinlerinden Yunus Basmacı, dağda otlanan ineklerinin yanına gittiği sırada uzunluğu yaklaşık 3 metre olan 2 yılanla karşılaştığını ifade ederek, “İnekleri su içmeleri için götürdüm. Sonra yılanları gördüm. Hemen aşağı kardeşimin yanına gittim. Onu alıp beraber yılanların olduğu yere gittik. Yılanlar dans ediyordu. Ben de hemen telefonumla yılanların dansını kayda aldım" dedi.

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